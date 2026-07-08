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¡Cuidado! Fuertes vientos pueden alcanzar casi los 100 km/h
Los especialistas también aconsejan cuidado en la navegación aérea y marítima, pues las condiciones podrían generar turbulencias y mar picado.
Los expertos advierten que para este miércoles se esperan ráfagas de viento de hasta 95 kilómetros por hora, principalmente en las regiones del norte y centro del país.
El fenómeno se debe al aceleramiento de los vientos alisios en el mar Caribe, lo que provocará condiciones similares a las registradas este martes, aunque con un incremento en la nubosidad.
Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones ante el riesgo de caída de árboles, rótulos, cableado eléctrico y otros objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas. Asimismo, insisten en evitar quemas de todo tipo, ya que podrían salirse de control debido a la fuerza del viento.
Los especialistas también aconsejan cuidado en la navegación aérea y marítima, pues las condiciones podrían generar turbulencias y mar picado.