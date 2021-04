¡Cuidado con los "Poppers"! Salud emite alerta por venta de supuesta droga sexual

Las autoridades emitieron una alerta sanitaria por la venta de los llamados "Poppers", una supuesta “droga sexual” disponible en tiendas de adultos o Sex Shops.

En el 2015, el Ministerio de Salud había emitido una alerta por la venta física y virtual de esta sustancia, sin embargo aseguran que la acción ilegal continúa.

Según explicó Salud, el producto es un inhalante que se vende en pequeños botes de cristal. Es utilizado como sustancia recreacional que produce estimulación y vasodilatación de manera muy rápida, así como una sensación de euforia y deseo sexual.

Este relaja, en apariencia, los músculos del ano y vagina, por lo que se utiliza con frecuencia en las relaciones sexuales.

“Estos productos no cuentan con registro sanitario ya que no se ha demostrado su calidad, eficacia y seguridad y no han sido evaluadas por el Ministerio de Salud, por lo que puede poner en riesgo la salud de la población”, indicó la institución.