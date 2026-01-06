Cuesta de enero arranca con rebajas, pero también con aumentos en tarifas

La tradicional cuesta de enero inició con un panorama mixto para los bolsillos de los costarricenses: algunas rebajas en servicios básicos y combustibles, pero también incrementos en ciertos rubros como peajes.

Tras las compras de fin de año y con la llegada de los gastos escolares, este mes representa un reto financiero para muchas familias. Los expertos recuerdan la importancia de mantener al día el pago de deudas, ya que postergarlas puede resultar más costoso.

Entre las medidas que entraron en vigencia desde el 1 de enero, destacan las siguientes:

Electricidad: se aplicaron rebajas en las tarifas eléctricas. Un hogar de cuatro miembros que consume 250 kWh al mes verá una disminución de hasta ₡3.400 en su recibo. La reducción varía entre un 4,93% y un 16,44% , según la empresa proveedora.

Combustibles: en los próximos días se aplicarán rebajas. La gasolina súper bajará ₡4 y costará ₡639; la regular disminuirá ₡3 y quedará en ₡632; el diésel se reducirá ₡8 y costará ₡549; mientras que el gas LP (cilindro de 25 libras) disminuirá ₡6.823.

Impuesto sobre la renta: el nuevo tramo exento para salarios será de ₡918.000 . Quienes perciban menos de ese monto mensual no tendrán rebajo por renta.

Peajes en la Ruta 27: a diferencia de otros servicios, aquí se registró un aumento. Las tarifas subieron entre ₡10 y ₡60, dependiendo del tramo.

La combinación de rebajas y aumentos marca el inicio del año con un escenario de alivio parcial, pero también con nuevos ajustes que los ciudadanos deberán considerar en su planificación financiera.