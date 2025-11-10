Cuerpos de socorro capacitan a los primeros brigadistas de animales en Heredia

Después de más de tres meses de capacitación, un grupo de 14 funcionarios de distintas instituciones de primera respuesta se graduó como brigadistas en primeros auxilios animales.

La ceremonia se llevó a cabo esta semana en el Centro Cultural Omar Dengo, donde los participantes recibieron su certificado y un botiquín especializado para la atención de emergencias con animales (ver video adjunto de Telenoticias).

Entre los nuevos brigadistas hay oficiales de la Policía Municipal, Fuerza Pública, SINAC, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, OIJ y el Ministerio de Salud.

Durante la formación, los participantes aprendieron técnicas para la atención inmediata de perros y gatos en situaciones de emergencia, como reanimación cardiopulmonar, manejo de intoxicaciones, aplicación de vendajes, medicación y procedimientos para el traslado seguro hacia un centro veterinario.



De acuerdo con la Municipalidad de Heredia, en lo que va del año se han rescatado más de 90 animales en el cantón. Por su parte, la Fuerza Pública herediana ha atendido 25 perros y cuatro gatos en condiciones de atropello, abandono, desnutrición o heridas graves.



Con esta iniciativa, Heredia se convierte en el primer cantón del país en contar con una brigada de emergencias para animales, lo que fortalece la capacidad de respuesta institucional ante situaciones que comprometen el bienestar animal.







