Cubo Torres palpita su regreso: "Quiero cantar con todo mi primer gol otra vez"

Está ansioso, "como un león enjaulado", como él mismo dice. El mexicano Erick El Cubo Torres palpita su regreso a las canchas tras su sanción de año y seis meses por un resultado analítico adverso.

En mayo ya puede regresar oficialmente a vestir cualquier camiseta. De hecho, según confiesa en esta entrevista con Teletica.com, hay varios clubes interesados en sus servicios.

Sostenerse emocionalmente este tiempo afuera de las canchas no ha sido fácil, ha tenido dos apoyos claves: Dios y su esposa Nicole Jacob.

—¿Cómo se encuentra actualmente, ya a las puertas de regresar a las canchas?

Estoy muy bien, contento de que cada vez queda muy poco para que pueda terminar mi castigo y regresar a los partidos oficiales.

—¿Por dónde ha estado, no está en Costa Rica?



Estuve un tiempo en Heredia, estuve un tiempo a Sámara, unas semanas, un par de meses, luego me vine para Estados Unidos, aquí he estado esperando este proceso, me he mantenido trabajando con un preparador físico y me he mantenido para cuando regrese a entrenamientos y partidos oficiales regresar mejor de como me fui y tener una mejor imagen.



—¿Cómo ha sido este tiempo lejos de las canchas? ¿Cómo ha sacado esto adelante?



No me voy a enfocar en el tema del deportista o del futbolista, si usted se pone a ver... como una persona que tuviera un trabajo común y corriente, un abogado, periodista, o un restaurante, cuando te llega una noticia donde no se puede ejercer y de golpe te quitan ingresos principales con lo que te sostiene a tu familia tan de golpe y así tan rápido, de 0 a 100 es algo fuerte, quitando el tema mediático y la vida de un futbolista es conocida por le gente…. Hay más ruido, más gente externa, eso lo hace todavía más fuerte.

Fue difícil, no sabes cómo manejarlo, de dónde agarrar fuerza, no sabes cómo dar fuerzas sobre todo a mi esposa, uno trata de afrontar situaciones que te presenta la vida, pero me agarré mucho de la fe, soy católico-cristiano, tuvimos la ayuda de Juan Carlos Retana, expresidente de Herediano, quien que nos acercó a la iglesia y fuimos a acercarnos a Dios porque en esos momentos tienes que agarrar fuerza de donde venga.

Estaba muy emocionado para jugar con un club grande por todo lo que había pagado por mi carta para jugar, entonces venían muchas cosas muy buenas, un reto muy importante. Me aferré de Dios y mi esposa y aquí está, pasó el tiempo y estoy muy emocionado porque quiero ya cantar mi primer gol otra vez, cantarlo con todo y sé que será pronto.

—¿Ya hay clubes que se le han acercado?



Sí, gracias a Dios estoy muy agradecido primero con el país porque le abrió las puertas a un mexicano para seguir haciendo lo que me gusta, se me cerraron puertas en mi país, en Estados Unidos y Costa Rica me abrió las puertas.

Todo lo que ha pasado hace que yo guarde mucho cariño y agradezco muchísimo a toda la gente, a todo el país en general.

Hay algunos equipos que me han mostrado su interés, estoy a la espera de que me manden la propuesta formal, un contrato elaborado y estoy seguro.

Yo estoy como león enjaulado, con muchas emociones a flor de piel, ansioso por querer confirmar algún equipo y tener algo concreto, plasmar mi firma porque voy a regresar a hacer goles y a darlo todo, en esas estoy; a la espera para tener algo formal, hay interés de varios equipos y a la espera de que avance un poco y quieran apostar por mi trabajo y profesionalismo.