Cuatro mil estudiantes participarán en plan piloto para pruebas nacionales de textos escritos

Después de varios años sin aplicarse, miles de estudiantes de primaria y secundaria volverán a enfrentarse a la prueba nacional de producción de texto en formato escrito, como parte de un plan piloto.

De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública (MEP), participarán 2.000 alumnos de primaria y 2000 de﻿ secundaria, pertenecientes a 27 direcciones regionales.

La evaluación se llevará a cabo los días 24 y 25 de setiembre, y representa un primer paso hacia su implementación oficial, a nivel nacional, en el año 2026.

El objetivo del piloto es valorar las habilidades de redacción y producción escrita de los estudiantes, una competencia clave dentro del currículo educativo.

Según externó el MEP en una respuesta a Telenoticias, los estudiantes tendrán una hora en primaria y dos horas en secundaria, para efectuar la evaluación.

Además, tendrán que redactar un texto de 130 palabras y 2.000, respectivamente.