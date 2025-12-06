Cuatro menores intentaron entrar a concierto de Bad Bunny con cédulas falsas

Las autoridades de Seguridad Pública confirmaron que cuatro personas menores de edad fueron sorprendidas la noche de este viernes cuando intentaban ingresar al Estadio Nacional utilizando documentos falsos de identidad, durante la primera presentación de Bad Bunny en Costa Rica.

El caso fue detectado por agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), quienes mantienen controles coordinados con los organizadores del evento para reforzar los requisitos de ingreso, entre ellos la prohibición absoluta de admisión a menores de edad.

Según el informe policial, los jóvenes trataron de burlar los filtros de acceso con documentos falsificados, pero fueron identificados rápidamente y retirados del perímetro del concierto antes de que pudieran acercarse a las gradas o zonas internas del estadio.

De cara a la segunda función programada para este sábado, la Fuerza Pública reiteró su llamado a padres, madres y personas menores de edad: no se permitirá su ingreso bajo ninguna circunstancia, intenten o no utilizar documentos alterados o prestados.

Para este sábado, los oficiales mantendrán un amplio perímetro de seguridad alrededor del Estadio Nacional, tal como ocurrió el viernes, en conjunto con los organizadores y otros cuerpos policiales, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y ordenado para los más de 50.000 asistentes que se esperan nuevamente.

La Policía insistió en que cualquier intento de ingreso irregular será detectado y atendido inmediatamente, como parte de la estrategia de seguridad implementada para el tour del artista puertorriqueño.