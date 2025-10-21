Cuatro extraditables detenidos en la Zona Sur irán dos meses a detención provisional

El Tribunal de Juicio de San José ordenó, este lunes, dos meses de detención provisional con fines de extradición, para cuatro costarricenses, quienes fueron capturados el pasado sábado en la Zona Sur del país.



Según informó la oficina de prensa del Poder Judicial, la medida se impuso bajo la causa N.º 25-000129-0016-PE y se mantendrá vigente hasta el 18 de diciembre de 2025.

Además, el Tribunal declaró su incompetencia territorial y remitió el caso al Tribunal de Juicio de Corredores, en virtud de que los detenidos residen en esa jurisdicción, conforme lo establece la Ley de Extradición.



Las detenciones se realizaron a solicitud del Gobierno de Estados Unidos, tras un operativo conjunto entre el Ministerio Público, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas (PCD).



De acuerdo con las investigaciones, los cuatro hombres, al parecer, integraban una organización criminal asentada en la Zona Sur del país, desde donde coordinaban el trasiego de grandes cargamentos de cocaína procedentes de Colombia, con destino a México y, posteriormente, a Estados Unidos.



Los extraditables fueron identificados como Corella Amador, funcionario de la Fuerza Pública conocido como “Rojo”; Ramírez Arguedas, alias “Kimba”; Castro Muñoz, alias “Lalo” o “Precioso”; y Cordero Obregón, alias “Pallin” o “Gordo”.

