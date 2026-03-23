Cuatro de cada 10 mujeres dicen sentirse inseguras al usar el bus, señala estudio

Esperar el autobús. Subir y buscar asiento. Lo que debería ser parte de la rutina diaria, para muchas mujeres se convierte en un momento de tensión.

Una estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) investigó los desafíos que enfrentan las mujeres al utilizar los servicios públicos (vea video adjunto de Telenoticias).

Uno de los hallazgos es que aproximadamente 4 de cada 10 mujeres reportó sentirse insegura o vulnerable al usar el servicio.

Esto porque han experimentado situaciones de acoso por parte de otros pasajeros, choferes o, incluso, en las paradas de bus.

De ellas, cerca de 3 de cada 10 mujeres aseguraron que durante esos eventos de violencia, el personal a cargo de la unidad no intervino.

El estudio subraya que todas las encuestadas tenían conocimiento de que existe un protocolo contra el acoso sexual en el transporte público.

La investigación se realizó de la mano con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El estudio también señaló que la falta de de cobertura o la disponibilidad limitada del servicio afecta especialmente a mujeres que residen en zonas rurales.