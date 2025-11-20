Cuatro consejos esenciales para evitar incendios en Navidad y Año Nuevo

La temporada navideña, con su magia de luces y adornos, trae consigo un riesgo silencioso, pero real: el aumento de los incendios domésticos provocados, en su mayoría, por fallas y sobrecargas eléctricas en la decoración.



Según el Cuerpo de Bomberos, las emergencias estructurales aumentan entre un 10% y un 15% durante esta época, siendo los cortocircuitos y el daño en el sistema eléctrico la principal causa de los siniestros.



“La decoración navideña es un placer, pero la seguridad es una responsabilidad 24/7. El gran riesgo en esta época es la falsa sensación de seguridad. El interruptor más importante no es el de las luces, sino el del sentido común. Una simple revisión y desconexión a tiempo son la única garantía de que su casa y su familia pasen una Navidad tranquila”, advirtió Natalia Gutiérrez, gerente de mercadeo de Ferreterías Novex.



Cuidados eléctricos esenciales



La experta explicó que elaboraron una guía con cuatro ejes de prevención que cada hogar debe aplicar para garantizar celebraciones seguras:



1. Verificar la certificación: Adquiera únicamente extensiones y luces con certificación de seguridad. Los productos de baja calidad o procedencia dudosa son la principal fuente de cortocircuitos por sobrecalentamiento.



2. Revisar cables y enchufes: Inspeccione que las series navideñas no presenten cortes, grietas, aislamiento dañado o bombillas flojas. Una extensión dañada debe desecharse, nunca repararse con uniones caseras o cinta adhesiva.



3. Uso interior versus exterior: Asegúrese de que las luces colocadas en exteriores sean aptas para resistir la humedad y el agua. Nunca utilice luces diseñadas para interiores fuera de casa.



4. Evitar sobrecargas: Límite de conexión: no conectar más de tres juegos de luces en serie por cada extensión o tomacorriente.



No sobrecargar regletas: evite conectar múltiples regletas en cadena. Distribuya la carga en varios tomacorrientes independientes.



Protección adecuada: utilice regletas supresoras de picos de voltaje de buena calidad, especialmente si conecta árboles preiluminados o figuras grandes.



La vigilancia es clave para evitar tragedias. Se recomienda:



Apagar al ausentarse: desconecte todas las luces antes de dormir o salir de casa, incluso por períodos cortos.



No bloquee las salidas: asegúrese de que el árbol y las decoraciones no obstruyan puertas, ventanas o rutas de evacuación.



“La prevención es el mejor regalo de Navidad. Al aplicar estos sencillos pasos eléctricos, cada familia puede asegurar que la magia de la iluminación no se convierta en una tragedia”, concluyó Gutiérrez.

