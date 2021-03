Cuatro cantones sí aplicarán la ley seca en Semana Santa

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) dio la lista de los cantones que, hasta hoy 25 de marzo, informaron que sí aplicarán la ley seca durante semana santa y también los que no la aplicarán.

En total son cuatro cantones los que prohibirán la venta de licor durante jueves y viernes santo: el cantón central de Cartago, Turrialba, Alajuelita y Alvarado.

Además, 62 cantones ya tomaron la decisión de no aplicar la ley seca:

San José: San José, Escazú, Desamparados, Puriscal, Acosta, Tarrazú, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat, Pérez Zeledón y León Cortés.

Alajuela: Alajuela, San Ramón, Grecia, San Mateo, Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, San Carlos, Sarchí, Upala, Los Chiles, Guatuso.

Cartago: Paraíso, Jiménez, Oreamuno, El Guarco.

Heredia: Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores, San Pablo, Sarapiquí.

Guanacaste: Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Tilarán, La Cruz.

Puntarenas: Esparza, Buenos Aires, Quepos, Golfito, Coto Brus, Montes de Oro, Corredores, Garabito.

Limón: Limón, Pococí, Siquirres, Matina, Guácimo.

Hay 16 cantones que todavía no han informado sobre si aplicarán o no la ley, pero en caso de que los gobiernos locales no tomen un acuerdo expreso y no esté incluido en el Reglamento, sí podrán vender licor.

“Cabe resaltar que esta ley permite a las municipalidades tomar decisiones sobre sus territorios, pues las autoridades locales son quienes conocen mejor las prioridades y tradiciones de cada cantón durante la Semana Santa”, dijo Karen Porras Arguedas, directora ejecutiva de la UNGL.

Según la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico del 24 de junio de 2012 y tal cual lo indica su Artículo 14; se puede imponer sanciones a quienes incumplan la ley seca, con una multa de entre uno y diez salarios base.