Cuarta moneda coleccionable de ₡25 ya tiene fecha para salir al mercado

El Banco Central de Costa Rica anunció que la cuarta moneda coleccionable de ₡25 de la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” saldrá a la venta a partir del próximo miércoles 25 de febrero.

Se trata de la moneda de El Fortín de Heredia, de la cual se venderán 10 mil unidades en acrílico y otras 7 mil en estuche.

Cada una tiene un precio de ₡9.100, en cualquiera de las dos presentaciones.



El público podrá adquirir la moneda por medio de las entidades financieras debidamente autorizadas, entre ellas los bancos estatales y otro importante número de entidades privadas, mutuales y cooperativas.

“En el diseño se destaca El Fortín, construido en el año 1876 y declarado Monumento Nacional desde 1974, el cual se ha convertido en un símbolo importante en Heredia debido a su historia y fácil reconocimiento.

“En la parte superior del anverso de la moneda sobresalen las leyendas «República de Costa Rica» y «Banco Central de Costa Rica», y las dos barras en la parte inferior en alto relieve que facilitan su reconocimiento al tacto”, explicó el Central.

La venta de estas monedas se limitará a un máximo de dos unidades por persona, sin importar su presentación.

La cantidad de unidades disponibles por cada entidad financiera varía.