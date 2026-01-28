¿Cuántos jugadores inscribieron Alajuelense y Cartaginés para la Copa de Campeones de Concacaf?
Cartaginés debuta el 18 de febrero y Alajuelense el 10 de marzo en la Copa de Campeones de Concacaf.
La Concacaf ya confirmó los planteles que inscribieron los equipos que disputarán la Copa de Campeones 2026.
Entre ellos están dos escuadras costarricenses: Alajuelense y Cartaginés. Mientras que los manudos debutan el 10 de marzo en octavos de final, los blanquiazules deben superar la fase previa y se medirán con Vancouver, comenzando el 18 de febrero.
Los brumosos incluyeron 26 nombres en la lista, incluidos tres extranjeros: Marcelo Pereira, Juan Gaete y Diego González, hondureño, chileno y mexicano, respectivamente.
“Los clubes que hayan optado por registrar menos de 35 jugadores podrán continuar incorporando futbolistas”, explicó la
Concacaf
.
En el caso de la Liga, solo hay 21 nombres, por ahora, en el ‘roster’. Ronaldo Cisneros (México), Washington Ortega (Uruguay) y Jeison Lucumí (Colombia) son los tres futbolistas reportados, aunque los rojinegros también cuentan con Malcon Agustín Pilone, Ángel Zaldívar y Tristán Demetrius.
Otros nombres de peso son: Joel Campbell, Celso Borges y Alexis Gamboa.
Keylor Navas también aparece inscrito, pero con los Pumas de México, equipo que presenta 10 extranjeros dentro de una planilla de 30 futbolistas.