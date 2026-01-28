EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

¿Cuántos jugadores inscribieron Alajuelense y Cartaginés para la Copa de Campeones de Concacaf?

Cartaginés debuta el 18 de febrero y Alajuelense el 10 de marzo en la Copa de Campeones de Concacaf.

Copa de Campeones de Concacaf. AFP
Copa de Campeones de Concacaf. AFP
Por Adrián Fallas 28 de enero de 2026, 7:59 AM

La Concacaf ya confirmó los planteles que inscribieron los equipos que disputarán la Copa de Campeones 2026.

Entre ellos están dos escuadras costarricenses: Alajuelense y Cartaginés. Mientras que los manudos debutan el 10 de marzo en octavos de final, los blanquiazules deben superar la fase previa y se medirán con Vancouver, comenzando el 18 de febrero.

Los brumosos incluyeron 26 nombres en la lista, incluidos tres extranjeros: Marcelo Pereira, Juan Gaete y Diego González, hondureño, chileno y mexicano, respectivamente.

Club sport cartagines
Club sport cartagines

“Los clubes que hayan optado por registrar menos de 35 jugadores podrán continuar incorporando futbolistas”, explicó la

Concacaf

.

En el caso de la Liga, solo hay 21 nombres, por ahora, en el ‘roster’. Ronaldo Cisneros (México), Washington Ortega (Uruguay) y Jeison Lucumí (Colombia) son los tres futbolistas reportados, aunque los rojinegros también cuentan con Malcon Agustín Pilone, Ángel Zaldívar y Tristán Demetrius.

LDA
LDA

Otros nombres de peso son: Joel CampbellCelso Borges Alexis Gamboa.

Keylor Navas también aparece inscrito, pero con los Pumas de México, equipo que presenta 10 extranjeros dentro de una planilla de 30 futbolistas.

Pumas UNAM
Pumas UNAM

TikTokTeleticacom

Tags
Más notas