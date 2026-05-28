¿Cuánto tardará y quién pagará la reparación del enorme hueco en la Ruta 27?

Un enorme hundimiento mantiene cerrada la Ruta 27 en el sector de Orotina, luego de que una alcantarilla colapsara y provocara un hueco que atraviesa de extremo a extremo la carretera.



El incidente ocurrió la tarde del miércoles entre el sector de El Pozón y Orotina. Desde tempranas horas de este jueves, cuadrillas y maquinaria de la concesionaria Global Vía y de la empresa Meco iniciaron las labores de reparación en la zona (ver video adjunto en la portada).



Según informaron las autoridades, el colapso de la alcantarilla provocó un socavamiento del terreno. Posteriormente, el asfalto cedió hasta formar el enorme hueco que impide el paso de cualquier tipo de vehículo.



El cierre afecta una de las principales rutas del país. La Ruta 27 conecta San José con Caldera, Puntarenas, Guanacaste y el Pacífico Central y Sur.



El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que la reparación será financiada por la concesionaria Global Vía, al tratarse de una carretera bajo concesión.



Por el momento, las autoridades no han informado cuánto tiempo tardarán las obras. Sin embargo, señalaron que la reparación podría extenderse por varios días o incluso semanas.



La Policía de Tránsito mantiene cerrado el paso y regula los desvíos en la zona.



Las autoridades habilitaron rutas alternas para los conductores. Los vehículos pesados y articulados deben circular por la Ruta 1, conocida como Cambronero o Monte del Aguacate. Los vehículos livianos pueden desviarse por el centro de Orotina y reincorporarse más adelante a la Ruta 27.



Debido a esta emergencia, también quedaron suspendidos los trabajos que estaban programados en la Ruta 1 durante la noche del miércoles y madrugada del jueves.



Durante la mañana de este jueves, ingenieros de Global Vía continuaban inspeccionando el sitio junto a las cuadrillas encargadas de las labores.



El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraim Zeledón, tiene previsto visitar la zona para realizar una inspección y brindar declaraciones sobre la emergencia.





