¿Cuánto gastó CCSS en vuelos ambulancia desde que venció convenio con Vigilancia Aérea?

El 24 de octubre de 2023 venció el convenio que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) mantenían para el traslado de pacientes.

Aquel pacto no pudo renovarse debido a que esa figura no se ajustaba a la Ley General de Contratación Pública (LGCP) —pese a que así se venía utilizando con anterioridad— y, consecuentemente, la primera de las instituciones se inclinó por buscar otro camino.

La entidad que vela por la seguridad social optó por lanzar una contratación según demanda que se tramitó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) bajo el expediente 2023LY-000004-0001101161.

Esta se compone de dos partidas adjudicadas a la empresa AERODIVA S. A., por un total de $224.960 (unos ¢113,8 millones al tipo de cambio actual).

De un análisis hecho por Teletica.com a partir de información disponible en el Sistema de Compras Públicas, se desprende que, hasta el viernes pasado, la institución había solicitado 20 vuelos, los cuales implicaron un gasto de $30.175 (¢15,3 millones).

El contrato de cada partida tiene una vigencia de 24 meses y, en los primeros ocho meses, se consumió el 13,41% del monto que se comprometió para el servicio.

La Dirección de Servicios Institucionales subrayó a este medio que, debido a la figura que se suscribió, el ente que vela por la seguridad social no debe erogar la totalidad adjudicada. Asimismo, precisó que, antes de hacer la gestión de cada traslado, se consulta a Vigilancia Aérea para conocer si tiene o no la disponibilidad de hacer el vuelo. Solo si el órgano adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) no puede realizarlo es que se hace la gestión del caso.

Por su parte, el servicio de apoyo policial indicó a través de su oficina de prensa que, pese a la imposibilidad material que tiene para hacer los traslados según las necesidades de la Caja, todavía apoya con vuelos ambulancia y humanitarios, pero en la medida de sus posibilidades operativas.

Hasta el 4 de abril pasado, y desde que se suscribieron los contratos, Vigilancia Aérea asistió con 21 vuelos a la Caja, pero solo uno fue en 2025, precisó Seguridad. Del total, siete corresponden a vuelos humanitarios, señaló la institución autónoma.

La mayoría de los traslados solicitados a AERODIVA se efectuaron desde el Hospital Manuel Mora, en Golfito, con cinco. Le siguen con cuatro los hospitales de Ciudad Neily, en Corredores, y el Juana Pirola, en San Vito de Coto Brus.

Además, se hicieron vuelos desde los hospitales Los Chiles (dos), Upala (uno), Enrique Baltodano de Liberia (uno), La Anexión de Nicoya (uno), Max Terán de Quepos (uno) y Tomás Casas de Osa (uno).

Teletica.com procuró un comentario de AERODIVA, pero no se recibió respuesta a las llamadas efectuadas al teléfono disponible en su sitio web.