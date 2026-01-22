¿Cuánto cuesta comprar los nuevos uniformes del MEP? Vea esta comparación de precios

Con la entrada en vigencia del nuevo reglamento de uniformes del Ministerio de Educación Pública (MEP) este 2026, muchas familias comienzan a prepararse para el gasto que implica vestir a sus hijos de cara al regreso a clases.

Para dimensionar cuánto puede costar realmente el uniforme bajo los nuevos lineamientos, Teletica.com visitó distintos comercios que ya ofrecen prendas acordes a la normativa, con el fin de comparar precios y estimar el gasto mínimo y máximo que deberán asumir los hogares.

Camisas tipo polo, pantalones cortos y tenis forman parte de las principales novedades del reglamento, medidas que durante los dos años anteriores eran opcionales, pero que ahora pasan a ser de aplicación obligatoria en los centros educativos públicos del país.

Durante un recorrido por tiendas como Ekono y Almacenes El Rey, este medio encontró precios que varían según el tipo de prenda, el material y los detalles del diseño.

De acuerdo con lo observado, las camisetas tipo polo blancas y celestes se consiguen entre ¢2.000 y ¢2.500; los pantalones escolares o enagua-pantalón oscilan entre ¢4.500 y ¢10.500; las medias van de ¢500 a ¢900; mientras que el calzado escolar, entre zapatos y tenis, se encuentra a partir de los ¢7.500.

Pero incluso en el caso de Ekono hay una sección de prendas únicas, seleccionadas, con pantalones y camisas a ¢500 y ¢1000.

​Con base en los precios más bajos encontrados en ambos comercios, vestir a un estudiante con lo básico puede costar alrededor de ¢14.5000, si se adquieren únicamente las prendas indispensables. Ese monto incluye:

1 camiseta polo blanca/celeste (¢2.000).

1 pantalón o enagua-pantalón (¢4.500).

1 par de medias (¢500).

1 par de zapatos básicos o tenis de velcro (¢7.500). Sin embargo, si la familia opta por prendas de mayor precio, mejores materiales o agrega artículos comunes como jacket o tenis de gama más alta, el costo puede elevarse a más de ¢32.400. Por ejemplo: 1 camiseta polo blanca (¢2.500).

1 pantalón largo (¢10.000).

1 par de medias (¢900).

1 par de tenis básicos (¢9.500).

A esto se suma que, para las clases de educación física, el reglamento permite el uso de una pantaloneta y una camiseta deportiva con colores alusivos al centro educativo, lo que podría representar un gasto adicional para las familias.



​Martha Silva, asesora de imagen de Almacenes El Rey, explicó que más allá del precio, es clave priorizar la durabilidad de las prendas. “Por ejemplo, pantalones con doble costura, cierres reforzados y, en el caso de las tallas más pequeñas, que vengan con ajuste en la cintura. Estamos comprando productos de alto tránsito, que deben durar todo el curso lectivo”, señaló.

La experta también recomienda comprar la talla adecuada, y no más grande de lo necesario, para garantizar la comodidad de los estudiantes.

Por su parte, Sebastián Núñez, encargado de mercadeo de Ekono, aseguró que este año hay un fuerte énfasis en la relación entre calidad y precio. "El foco de los padres está en encontrar un buen precio sin sacrificar la calidad, que el uniforme les dure todo el año y así poder maximizar el presupuesto que también se destina a útiles, bultos y otros gastos del regreso a clases", explicó.





Por ejemplo, en Almacenes El Rey se encontró un paquete de seis cuadernos cosidos de 100 hojas por ¢3.700, mientras que en Ekono los salveques están disponibles desde ¢4.500 y los cuadernos pequeños desde ¢200.