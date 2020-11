¿Cuánto costó el rescate de personas que ingresaron ilegalmente al Volcán Turrialba?

El fin de semana anterior, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja tuvieron que atender dos emergencias en el Volcán Turrialba, luego de que varias personas ingresaran al cráter de manera ilegal y sufrieran un accidente.



El primer caso ocurrió el sábado a las 5:45 p .m. Ingresó una llamada de emergencia por el 9-1-1 informando sobre una pareja extraviada en el volcán y uno de ellos cayó a un precipicio.

“Inmediatamente se desplazaron recursos a la zona y se logra el acceso a ellos a las 11 p. m., fue una extracción positiva y se logró sacarlos del lugar a las 5 a. m. del domingo para ser trasladados al Hospital Max Peralta en Cartago”, dijo Mauricio Mendoza, coordinador Operativo Regional de Cruz Roja.

Lea también Sucesos Rescatan dos personas atrapadas en cráter del volcán Turrialba Durante la noche y madrugada de este domingo las autoridades también tuvieron que rescatar a un hombre en las faldas del volcán.

​El hombre rescatado, de 31 años, presentaba una fractura en su pierna izquierda. Una mujer de 24 años no tenía lesiones.

Dos horas después del rescate de esta pareja, se recibió otra llamada de emergencia, igualmente en el Volcán Turrialba.

“Nos informan que esta vez una mujer cayó en el cráter, por lo que de inmediato se movilizaron recursos para la atención del incidente, logrando la atención de ella a las 12 mediodía y se logra sacar del lugar a las 4:45 p. m. para llevarla al hospital William Allen en Turrialba”, indicó Mendoza.

La mujer de 36 años presentaba una fractura en su pierna izquierda.

En total, el trabajo invertido en la zona supera las 24 horas.

Declaraciones de Mauricio Mendoza, coordinador Operativo Regional de Cruz Roja:​

¿Qué se utilizó y cuánto fue el gasto durante estas emergencias?

En ambos incidentes se manejaron recursos de rescate: cuatro ambulancias, dos vehículos de apoyo y una unidad extintora de Bomberos, equipo especial para la extracción vertical (cuerdas, arnés, etc.), canastas para trasladar a los pacientes y férulas.

Además, trabajaron 14 bomberos, entre voluntarios y permanentes, y 17 cruzrojistas.

Cruz Roja informó que el monto económico para atender estas emergencias supera el millón de colones, mientras que Bomberos señala que no tiene estimado cuánto se invirtió en el rescate.

“Estas zonas son restringidas al público y no se pueden realizar caminatas por ser un volcán activo y las condiciones topográficas del lugar. La Cruz Roja le recomienda no ingresar a lugares que no son permitidos y si sale a caminar en la montaña se debe estar preparado, llevar alimentos para los días que vaya a ingresar y ser especializado en el tema”, comentó Mauricio Mendoza.

Cruz Roja atiende un promedio de 120 incidentes, anualmente, por extravío en montañas; mientras que Bomberos reporta unos 20 al año.