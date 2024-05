¿Cuánta lluvia se necesita para que el ICE descarte los apagones?

La semana lluviosa permitió al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) descartar los apagones programados para este lunes y martes.



Pero, ¿cuánta más lluvia se necesita para descartar esta alerta? Un experto en Hidrología, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, lo explicó este lunes (repase la nota completa de Telenoticias en el video adjunto).



Oreamuno dice que le sorprende que el país haya llegado a un momento como el actual, en el que no sabemos si mañana tendremos o no apagones.

​"No me lo esperaba porque el país tiene un sistema bastante sólido, que no solo depende de hidro, también tenemos geotérmica, eólica, hay un parque pequeño de solar y también tenemos térmica, que cuando es necesario apoyan la producción de energía. No fue algo que se esperara, sobre todo que, hace un par de meses, se dio la noticia de que el país no iba a tener raciocinio", añadió el ingeniero.