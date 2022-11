¿Cuándo y dónde ver el eclipse total de luna en Costa Rica?

Por Eric Corrales | 7 de noviembre de 2022, 18:12 PM

Este martes el país será testigo de un eclipse total de Luna, un fenómeno que, se estima, no vuelva a ocurrir hasta dentro de dos o tres años.



Para entender más sobre este evento y saber dónde y cuándo podrá verlo, Teletica.com conversó con Erick Sánchez, astrónomo del planetario de la Universidad de Costa Rica (UCR).

¿A qué hora los ticos podrán ver el fenómeno?

Es un eclipse lunar como el que vimos en mayo, que la Luna se cubre por la sombra de la Tierra. Lo que es la fase parcial comienza a las 3:10 a. m. y ya quedará completamente cubierta como a las 4:16 a. m.

¿Se verá todo el eclipse?

La fase media del eclipse de luna va a ser como a las 5 a. m. Ya va a estar comenzando a aclarar, tal vez eso lo haga un poco más difícil de ver. Como ocurre cerca de la puesta de la Luna, no podremos ver todo el eclipse, pero sí veremos medio eclipse más o menos, antes de que comience a salir el sol.

La Luna se ocultará en fase total y el resto del eclipse no lo podremos ver porque ya la Luna estará oculta y ya habrá salido el sol.

¿Existe peligro al ver el eclipse?

No, esto no genera ningún peligro porque es solo Luna lo que se ve, no hay rayos del sol que puedan dañar la vista, no se requiere de ninguna protección.

¿Por qué la Luna se pone roja?

En este fenómeno se podrá ver la Luna roja, esto debido a la dispersión de la luz en la atmósfera de la Tierra, que es lo que tiñe de rojo la sombra de la Luna.

¿Dónde se podrá ver el eclipse?

Prácticamente en todo el país se va a ver igual, pero se verá mejor en lugares con buenas condiciones de tiempo y con lugares que tengan buen horizonte hacia el Oeste, que es donde se verá la Luna. El problema es que puede haber nubes que la tapen.

Pronóstico para la madrugada

Teletica.com consultó al Instituto Meteorológico Nacional (IMN) sobre el pronóstico del tiempo para la madrugada de este martes y aseguraron que la nubosidad prevalecerá con lluvias variables en casi todo el territorio, por lo que es cuestión de suerte esperar que el cielo se encuentre despejado a la hora del fenómeno.

“La Zona de Convergencia Intertropical continuará activa y próxima a Costa Rica, situación que ocasionará un patrón atmosférico inestable, además de un constante ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio nacional. Lo anterior favorecerá presencia de cobertura nubosa y precipitaciones de manera intermitente y de variada intensidad, lo anterior se estará manifestando desde tempranas horas del día en el Pacífico, Valle Central, sectores montañosos del Caribe y Zona Norte”, indicaron.

El último eclipse de luna ocurrió en mayo. El próximo será hasta dentro de dos o tres años. Sin embargo, el año que viene traerá eclipses solares, de hecho, uno de los cuales podrá verse en Costa Rica, según destacó el experto.