¿Cuándo y cómo será llevado Celso Gamboa a Estados Unidos? Esto dice el fiscal general

El fiscal general, Carlo Díaz, se refirió, este martes, al proceso de extradición del exmagistrado Celso Gamboa a Estados Unidos, luego de que este adquiriera firmeza tras el rechazo de las apelaciones presentadas por la defensa.

Consultado sobre cuándo será llevado Gamboa al país norteamericano, Díaz dijo que no puede dar un plazo, ya que esto depende de los trámites administrativos aún pendientes, precisamente relacionados con la sentencia emitida por los jueces Gustavo Gillen, Rosaura Chinchilla y Ana Isabel Solís en el voto 2026-180.

“No tengo un estimado porque ahorita sigue un proceso judicial en el sentido de que se tiene que verificar, por parte de la DEA, ciertas condiciones que impuso el Tribunal en esta resolución.

“Por ejemplo, que no se le imponga una pena superior a 50 años (pena máxima posible en Costa Rica) y que no se le vaya a juzgar por hechos que ya se juzgaron en este país o en Estados Unidos”, detalló el fiscal general.

Aun así, Díaz considera que los pendientes no tomarán mucho tiempo. “Creo que sería bastante rápido. Habiéndose quitado las causas penales, es una cuestión de mero trámite. Bastante pronto”, indicó a los medios de comunicación reunidos en la parte externa de los Tribunales de Justicia de San José.

El jerarca del Ministerio Público aclaró que ese procedimiento administrativo quedará en manos de un juez diferente a los que autorizaron la extradición del exministro de Seguridad Pública, quien es requerido por presunto tráfico internacional de drogas.

¿Cómo sería el traslado? Esa fue otra pregunta que respondió Díaz ante los periodistas.

“Posiblemente, venga un avión dedicado a eso. Ya he tenido conversación con el jefe de la DEA. De lo que me ha manifestado, ellos pondrían el avión y harían el traslado.

“No hemos tenido ningún contacto (adicional). Yo le informé que ya está la resolución, pero no hemos conversado todavía”, indicó.

Adicionalmente, en el voto del Tribunal de Apelación, se le exige al país requiriente que le descuente al extraditable el tiempo de detención provisional que ha descontado en Costa Rica, desde que fue detenido el 23 de junio anterior.



Finalmente y pese a los “múltiples yerros y omisiones” detectados en la resolución de primera instancia, el fiscal general dijo sentirse satisfecho por la conclusión de un trabajo que involucró al Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y que tomó, aproximadamente, tres años.