¿Cuándo regresa el Torneo de Copa?

Ya se conocen los cruces de las semifinales del Torneo de Copa: Liberia-Saprissa y Sporting-Puntarenas. ¿Pero cuándo se juegan los partidos?

Al igual que en la ronda recién finalizada, los cotejos serán a visita recíproca y el gol de visita no cuenta para el desempate.

De manera preliminar, los partidos están pactados para el 25 y el 29 de marzo.

En la ida, Liberia recibe a los morados en el estadio Edgardo Baltodano. Los liberianos vienen de superar a la Liga Deportiva Alajuelense y los tibaseños a Carmelita.

Mientras que Sporting, pesadilla y verdugo de Cartaginés, se mide con Puntarenas, que dejó por fuera a Herediano, esto en el “Chorotega” de Río Piedras.

Para la vuelta, se cierra en el estadio Ricardo Saprissa y el Lito Pérez.

La gran final del Torneo de Copa se celebrará en el estadio Edgardo Baltodano Briceño en abril.