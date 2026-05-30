¿Cuándo regresa el fútbol nacional?

El fútbol de Costa Rica está en un parón, luego del título del Herediano en el Torneo de Clausura.

A partir de ahora la atención se la llevará la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Eso sí, después de la cita mundialista regresará la acción con la Supercopa, la Recopa y el inicio del Torneo de Apertura.

Supercopa 12 de julio: Alajuelense vs. Herediano

Recopa: 17 de julio: Herediano vs. Saprissa

Jornada 1 del Torneo de Apertura: 26 de julio

A partir de este certamen de Apertura 2026, los equipos deberán completar 810 minutos de jugadores Sub-21 y ya no los 1.200 minutos.

Esta temporada no se realizará el Torneo de Copa.

