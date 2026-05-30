Nacional
¿Cuándo regresa el fútbol nacional?
Estos son los primeros partidos que se disputarán.
El fútbol de Costa Rica está en un parón, luego del título del Herediano en el Torneo de Clausura.
A partir de ahora la atención se la llevará la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
Eso sí, después de la cita mundialista regresará la acción con la Supercopa, la Recopa y el inicio del Torneo de Apertura.
Supercopa 12 de julio: Alajuelense vs. Herediano
Recopa: 17 de julio: Herediano vs. Saprissa
Jornada 1 del Torneo de Apertura: 26 de julio
A partir de este certamen de Apertura 2026, los equipos deberán completar 810 minutos de jugadores Sub-21 y ya no los 1.200 minutos.
Esta temporada no se realizará el Torneo de Copa.