¿Cuándo compra electrodomésticos deja las cajas afuera en la basura? Esto puede ponerlo en peligro
Este puede ser uno de los principales errores que se cometen en esta época de fin de año.
Cuando compra algún electrodoméstico, ¿deja las cajas expuestas en la basura? Este puede ser uno de los principales errores que se cometen en esta época de fin de año y que exponen su vivienda como blanco de robo para los delincuentes.
El robo y asalto a viviendas tiende a incrementarse durante la Navidad y el Año Nuevo. Algunas prácticas aparentemente inocentes en estos días pueden alertar a los delincuentes de que en un hogar hay objetos de valor que vale la pena sustraer.
Las autoridades advierten que los ladrones suelen aprovechar horarios y días específicos para cometer estos delitos, así como zonas donde se han reportado más incidentes a lo largo del año.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recomienda a la población, en la medida de lo posible, invertir en cámaras de seguridad para facilitar las investigaciones y reforzar la protección de las viviendas.