¿Cuándo afectará a Costa Rica el alza en precios del petróleo?

El precio de la gasolina refinada que importa la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) aumentó un 27% debido al conflicto en Medio Oriente, lo que podría traducirse en un incremento de entre 50 y 60 colones por litro para los consumidores, según estimaciones de expertos.

Recope señaló que el impacto de la situación internacional se reflejará en las tarifas nacionales a partir de abril. Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, los mercados han experimentado una fuerte escalada en el precio del petróleo, con un aumento superior al 30%.

Este lunes, el precio internacional alcanzó un pico de 120 dólares por barril, mientras que el viernes 27 de febrero se mantenía en 67 dólares. Tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de que el conflicto estaría cerca de terminar, los precios retrocedieron parcialmente, ubicándose en 99,33 dólares para el Brent y 96,23 dólares para el WTI, aunque siguen siendo mucho más altos que hace dos semanas.

Aunque Recope no importa petróleo crudo, sino gasolina refinada, la variación internacional impactará directamente en las tarifas locales. El viernes 27 de febrero, un galón de gasolina refinada costaba 2,07 dólares, mientras que hoy se ubica en 2,68 dólares, lo que representa un aumento del 27%.

La presidenta de Recope aseguró que el efecto de los mercados internacionales se verá reflejado en el país el próximo mes. En un comunicado, la institución instó a los consumidores a ahorrar combustible, reducir el uso del vehículo particular y optar por el transporte público.

En Estados Unidos, los precios al consumidor ya aumentaron un 17%, según reportes del New Herald de Miami. En Costa Rica, la expectativa está fijada para este viernes, cuando Recope solicitará un nuevo ajuste en las tarifas de los combustibles.