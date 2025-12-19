¿Cuáles son los síntomas de la nueva variante de influenza? Esto dice Salud

La confirmación de la nueva variante de la influenza en Costa Rica despierta dudas sobre cuáles son los síntomas de la llamada "supergripe", que circula en América del Norte, Europa y Asia.

Al respecto, el Ministerio de Salud explicó ante una consulta de Teletica.com que los signos de contagio por A (H3N2) son los mismos de la gripe estacional común.

Esto incluye:

Tos.

Dolor de garganta.

Congestión o secreción nasal.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular.

Cansancio extremo.

En algunos casos, vómitos o diarrea (más común en niños).

Si bien la autoridad sanitaria no se refirió puntualmente al subclado K, lo cierto es que esta variación no implica ninguna diferencia respecto a otros tipos de influenza ni para los pacientes ni para los médicos tratantes, como explicó al diario El País el vocero del Programa de Riesgos Epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mauricio Rodríguez.



La cartera recalcó que la transmisión de esta enfermedad es igual a la de otros virus de la gripe:

Por gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar.

Al tocar superficies contaminadas.

En lugares cerrados y concurridos.

De ahí que las recomendaciones para la prevención de contagios giran alrededor de la vacunación anual y las medidas de higiene.



El ministerio subrayó que, hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha descartado la implementación de restricción a viajes o comercios en los países con identificación de la "supergripe".