¿Cuáles son los medicamentos más comprados y los más recetados por la CCSS?

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destinó la mayor parte de su presupuesto para medicamentos en 2025 a la compra de tratamientos de alta complejidad, mientras que los productos de uso cotidiano encabezaron el listado de mayor consumo en los establecimientos de salud.



Datos suministrados por la institución tras la solicitud de Teletica.com muestran que el medicamento con mayor monto de compra fue el pembrolizumab, un tratamiento utilizado contra distintos tipos de cáncer. La CCSS invirtió $31,19 millones en este fármaco durante 2025.



El segundo lugar correspondió a la inmunoglobulina intravenosa, con compras por $18,44 millones, seguida del pertuzumab, otro medicamento oncológico, con $13,84 millones.



Entre los diez medicamentos con mayor inversión también figuran la insulina humana isófana, el atezolizumab, la albúmina humana, el tocilizumab, el irbesartán, la metformina y el ocrelizumab.



La presencia de varios medicamentos biológicos y oncológicos refleja el alto costo de los tratamientos especializados que financia la institución.



¿Cuál es el medicamento más recetado?



En contraste, el medicamento con mayor volumen de consumo durante 2025 fue la crema de rosas, con 6.549.375 tubos despachados a los centros de salud. El valor de esas unidades alcanzó $4,95 millones.



El segundo lugar fue para la solución salina de cloruro de sodio al 0,9 % en bolsas de 100 mililitros, con 6.298.107 unidades distribuidas.



Las sales de rehidratación oral ocuparon la tercera posición con 6.227.418 sobres entregados.



El listado también incluye la dexametasona inyectable, cremas antimicóticas, betametasona, metformina, insulina humana isófana, tramadol inyectable e hipromelosa para uso oftálmico.



La información, suministrada por el doctor Esteban Vega De la O, gerente de Logística de la CCSS, evidencia una diferencia entre los medicamentos que representan el mayor gasto para la institución y los que registran el mayor volumen de utilización.



Los tratamientos oncológicos e inmunológicos concentran gran parte de la inversión debido a su elevado precio unitario.

Los medicamentos de uso frecuente, como cremas, soluciones intravenosas, antidiabéticos y analgésicos, lideran el consumo por la cantidad de pacientes que los requieren en la red de servicios de la CCSS.





