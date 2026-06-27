¿Cuáles son los cinco errores financieros que más endeudan a los consumidores?

Las personas mayores de 50 años y las que tienen menos estudios son las más endeudadas del país, según la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).



El 44,1 % de las personas mayores de 50 años mantiene deudas. Mientras que el 40,6 % de quienes tienen como máximo educación secundaria también enfrenta esta situación (ver video adjunto).



Muchas de las personas adquieren deudas para cubrir necesidades básicas, como alimentación, vestido o el pago de servicios públicos.



Es evidente que hay que fortalecer la educación financiera y promover una mejor planificación económica en los hogares costarricenses.

