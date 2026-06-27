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¿Cuáles son los cinco errores financieros que más endeudan a los consumidores?

El 44,1 % de las personas mayores de 50 años mantiene deudas.

Por Luis Jiménez 27 de junio de 2026, 9:29 AM

Las personas mayores de 50 años y las que tienen menos estudios son las más endeudadas del país, según la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Oficina del Consumidor Financiero (OCF).

El 44,1 % de las personas mayores de 50 años mantiene deudas. Mientras que el 40,6 % de quienes tienen como máximo educación secundaria también enfrenta esta situación (ver video adjunto).

Muchas de las personas adquieren deudas para cubrir necesidades básicas, como alimentación, vestido o el pago de servicios públicos.

Es evidente que hay que fortalecer la educación financiera y promover una mejor planificación económica en los hogares costarricenses.

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