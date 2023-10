¿Cuáles son las multas más frecuentes en carretera?

Durante este año la policía de tránsito ha realizado un total de 204.000 multas. Las más recurrentes son el no andar el marchamo ni la revisión técnica vehicular al día.

En primer lugar, es la de no tener la revisión técnica o el marchamo al día con 4.783 multas, en segundo lugar, con 3.000 boletas confeccionadas esta exceder los límites de velocidad permitidos, en tercer lugar con 2.841 es andar sin licencia.

Hay ciertas infracciones que, pese a que no son las más comunes, pueden causar accidentes mortales en carretera.

“Los que realizan giros en U, los que conducen bajos efectos de licor, esa es una multa de ₡367.000. No son las que realizan con mayor frecuencia, pero si bastantes conductores lo realizan. También el irrespeto al Alto, saltarse la luz roja del semáforo y no llevar la silla para los niños”, comentó Marcela Segura, Policía de Tránsito.

Las autoridades resaltan la importancia de respetar la Ley de Tránsito no solo por evitar una multa, si no para manejar con seguridad y precaución y no tener accidentes de tránsito.