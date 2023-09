¿Cuáles árbitros pitarán el fin de semana?

Santos vs. Puntarenas

Día: Sábado 30 de setiembre

Hora: 6 p. m.

Estadio: Ebal Rodríguez

Árbitro: Juan G. Calderón

Asistente 1: Juan C. Mora

Asistente 2: Jeriel Valverde

Cuarto árbitro: Pablo Camacho



Pérez Zeledón vs. Herediano

Día: Sábado 30 de setiembre

Hora: 8 p. m.

Estadio: Mun. Pérez Zeledón

Árbitro: Benjamín Pineda

Asistente 1: Andrés Arrieta

Asistente 2: Diego Salazar

Cuarto árbitro: Hugo Cruz



San Carlos vs. Sporting

Día: Sábado 30 de setiembre

Hora: 8:10 p. m.

Estadio: Carlos Ugalde

Árbitro: Josué Ugalde

Asistente 1: Carlos Fernández

Asistente 2: Osvaldo Luna

Cuarto árbitro: Adrián Chinchilla



Cartaginés vs. Grecia

Día: Domingo 1 de octubre

Hora: 11 a. m.

Estadio: Fello Meza

Árbitro: Ricardo Montero

Asistente 1: Enmanuel Alvarado

Asistente 2: Danny Sojo

Cuarto árbitro: Jesús Montero



Liberia vs. Alajuelense

Día: Domingo 1 de octubre

Hora: 3 p. m.

Estadio: Edgardo Baltodano

Árbitro: Keylor Herrera

Asistente 1: William Chow

Asistente 2: Víctor Ramírez

Cuarto árbitro: Rigo Prendas



Saprissa vs. Guanacasteca

Día: Domingo 1 de octubre

Hora: 6 p. m.

Estadio: Ricardo Saprissa

Árbitro: David Gómez

Asistente 1: Octavio Jara

Asistente 2: Josué Mejía

Cuarto árbitro: Steven Madrigal