¿Cuál ha sido el principal logro y el peor desacierto de la administración Chaves tras mil días de gobierno?

En un sube y baja de "broncas", como en algún momento las ha calificado el propio mandatario, el actual Ejecutivo cumple mil días en Zapote.

Durante todo ese tiempo, la administración Chaves ha señalado sus logros y la oposición le ha criticado duramente sus desaciertos.

Teletica.com consultó a una defensora, a un detractor y a tres analistas de la actual gestión. Todos contestaron la misma pregunta: ¿Cuál ha sido el peor desacierto y mayor logro de la actual administración?

Una férrea defensora

Pilar Cisneros, diputada oficialista y ,posiblemente, la defensora más férrea de Chaves, sostiene que no se puede hablar de un solo logro histórico.

"Este gobierno ha sido sumamente exitoso, y te voy a decir por qué, récord en exportaciones costarricenses, récord en inversión extranjera directa, récord en visitación turística, récord este año, por ejemplo, vamos a tener el récord en inversión en infraestructura pública, hemos bajado considerablemente los índices de pobreza y los índices de desempleo, que para mí eran absolutamente vitales", argumentó la legisladora.

Acerca de los desaciertos, ella asegura que lo que ocure es que fueron aspectos que no pudieron realizar no porque el Ejecutivo no quisiera, sino porque otras fuerzas no los dejaron.

"Nosotros hubiéramos podido tener un gobierno mucho más eficaz, mucho más efectivo, y con una enorme incidencia sobre la calidad de vida de la gente, por ejemplo, Ciudad Gobierno, dejar de pagar 30 millones de dólares, ya Ciudad Gobierno se estarían viendo todas las varillas subiendo, porque hubiera empezado la construcción hace más de un año. La Marina de Limón hubiera empezado la construcción en diciembre del año pasado, o sea que ya se estarían viendo movimientos de tierra", agregó Cisneros.

La diputada concluyó el punto diciendo que "en lo que dependemos de la clase política para poder avanzar con las propuestas no nos ha ido nada bien o no hemos podido empezar".

Tres analistas

"Yo creo que el mayor desacierto, es que no se han logrado avances en una transformación real de lo que necesita el país para poder proyectarse a los próximos 30 años. Podrán haber razones justificadas, pero se ha quedado mucho la labor diaria de nuestra dinámica política en el conflicto institucional, con razón o sin razón, pero en eso nos hemos quedado ahí", resume Mario Quirós, analista en temas políticos consultado por Teletica.com.

Quirós ve como el mayor acierto el poder a discuisón temas relevantes que durante mucho tiempo se habian pospuesto.

"Tal vez no en la forma, pero bueno, reforma a la Contraloría, reforma al Poder Judicial, temas de reforma al sistema de elección, esos son los temas que deberíamos de verdad estar discutiendo. Y aquí no le achaco solo la responsabilidad al presidente, porque así como le critico o le puedo criticar uno cosas al Ejecutivo, también hay que criticarle a la oposición, que es mayoría, y tampoco esos temas los mueven de manera efectiva. Entonces, también hay que sopesar que la crisis que tenemos es una crisis política y una crisis política sistémica, en que los problemas no se pueden achacar solo en Zapote."

Desde la academia hay también reacciones. Rónald Afaro, del Centro de Investigaciones en Edtudios Políticos de la Unversidad de Costa Rica, considera que el acierto es la forma en como ha manejado el discurso.

"Tiene que ver con el hecho de que quien mantiene un control de la narrativa política, ¿verdad? Algo así como un jugador al que no le han arrebatado la pelota, ¿verdad? Entonces, mantener el control de la iniciativa política, esa es una parte muy importante"

Alfaro considera que el mayor desacierto es un deterioro generalizado de la situación país, principalmente en temas de seguridad, saldu y educación.

Ignacio Azurdia, analista político, va en el mismo camino de quienes consideran que Chaves ha conectado con gran parte de la población que se ha sentido defraudada en otras administraciones.

"Entonces ahí se podría decir que ese es el principal logro, que es generarle esperanza a esa gente de que la política puede cambiar, ¿verdad? Y por lo tanto eso lo hable. Las deudas, por otro lado, siguen siendo obviamente las temáticas que no son noticias nuevas, ¿verdad? Que son la seguridad y la educación, sobre todo la inseguridad"​

Este analista también considera que el mandatario tiene que negociar con los diferentes poderes, pues la búsqueda de consensos hubiera llevado a mayores acuerdos entre los actores, para cumplir así promesas de campaña.



"Pero también sabemos que en la realidad, en la realidad, esa polarización, esa electoralización, como le digo, de la gestión y la comunicación de gobierno, le han permitido precisamente al gobierno conservar un apoyo popular importante de más del 50%, ¿verdad? Fijar de manera efectiva ante sus públicos esas culpas en otros actores como el poder judicial y el poder legislativo", agregó.

Un duro crítico

Teletica.com también consultó a una de las voces que más ha criticado a Chaves desde la Asamblea Legislativa. El frenteamplista Ariel Robles, quien sí señaló aciertos puntuales de la administración.

"Bueno, en términos de logros, podríamos decir que este gobierno al menos ha tenido un esfuerzo, digamos, en lograr acuerdos para tener una fuente de financiamiento con términos más ventables para el Estado, es decir, han logrado intentar esfuerzos y aprobar proyectos de ley bajo la lógica de préstamos internacionales, convenios, por ejemplo, recordemos lo de Eurobonos, logró obtener los votos, todos los votos de la tramitación legislativa, para intentar financiar la deuda pública del país, ¿verdad?, cambiando lo que es deuda cara por deuda barata, y yo creo que eso es un acierto, es decir, en el tema macroeconómico, en el tema de las decisiones, yo creo oportunas que tomó este gobierno es hacer esfuerzos para poder cambiar las lógicas en las que se financia la deuda de nuestro país, y eso me parece que es un acierto".

Eso sí, Robles señaló que los desaciertos son muchos, entre los que destaca un abandono de la educación y un letargo para atender la crisis de inseguridad.