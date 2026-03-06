¿Cuál es la utilidad académica de las cámaras trampa?

No todo lo que ocurre en el bosque es fácil de ver. Pero las cámaras no parpadean. Durante semanas, registran cada paso (vea video adjunto de Telenoticias).

¿Cuál es la utilidad de estas investigaciones? Lo que capturan ayuda a entender los bosques y su estado de conservación.

Por ejemplo, hay una cámara en una finca privada que colinda con el Parque Nacional Braulio Carrillo. Dantas, venados y jaguares fueron captados en este punto.

Ya todo esto indica que el ecosistema es funcional, donde hay grandes herbívoros y debe haber vegetación suficiente para sostenerlos; y donde hay un depredador, con una presa disponible y cobertura boscosa.

Lo mismo ocurre al medir la circunferencia de los árboles: saber cuánto ha crecido un árbol en el transcurso de un año permite conocer cuánto carbono almacena; y si es un bosque en recuperación, estable o bajo estrés.

Todos estos datos ofrecen un panorama del estado del bosque y de la biodiversidad a través del tiempo y permiten tomar decisiones acertadas con respecto a su conservación.