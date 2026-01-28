¿Cuál es la causa de los vientos de casi 100 km/h en el país?

Los fuertes vientos que se han registrado recientemente en Costa Rica, con ráfagas cercanas a los 100 km/h, ya han provocado diversas afectaciones en los últimos días.

Este martes, durante la tarde, las ráfagas fueron aún más intensas. En San Diego de La Unión, una parada de autobús cayó debido a la fuerza del viento. También se reportaron daños en el tendido eléctrico, caída de ramas de árboles y rótulos.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la causa de estos vientos obedece a condiciones atmosféricas propias de la época.

En las últimas 24 horas se registraron ráfagas máximas de:

97.5 km/h en el volcán Irazú

83.4 km/h en el Cerro de la Muerte

58 km/h en La Cruz

En las zonas altas y montañosas, los vientos se perciben con mayor intensidad, generando preocupación entre vecinos y autoridades.