Cruzrojistas ticos vuelven tras enfrentar la catástrofe de los terremotos en Venezuela

Los 16 integrantes de la Cruz Roja Costarricense que participaron en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, tras los devastadores terremotos que afectaron ese país, regresaron la noche de este miércoles a territorio nacional.

El grupo arribó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría pocos minutos después de las 10:00 p.m., donde fue recibido entre aplausos y muestras de agradecimiento por familiares, amigos y decenas de venezolanos residentes en Costa Rica, quienes reconocieron la labor humanitaria desempeñada durante más de diez días.

Los rescatistas retornaron sanos y salvos luego de cumplir con su misión en las zonas afectadas por la emergencia. Como parte del protocolo establecido, todos serán sometidos a evaluaciones médicas y psicológicas para determinar su estado de salud tras el intenso esfuerzo físico y emocional realizado durante el operativo.

La misión costarricense formó parte de las acciones internacionales de respuesta ante la tragedia ocasionada por los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026.

De acuerdo con el más reciente informe de las autoridades venezolanas, la emergencia ha dejado más de 3.800 personas fallecidas, alrededor de 16.000 heridas y unas 17.000 sin vivienda, consolidándose como una de las peores catástrofes naturales registradas recientemente en ese país.