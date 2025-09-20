Cruzrojista de Sarapiquí ha atendido 21 partos con tan solo 28 años
El caso más reciente ocurrió en circunstancias poco convencionales: dentro de un vehículo en Sarapiquí.
Con apenas 28 años, Ever Alegría, cruzrojista de Sarapiquí, ha demostrado una vocación admirable: ha asistido en 21 partos durante su trayectoria en la institución. El caso más reciente ocurrió en circunstancias poco convencionales: dentro de un vehículo, en plena vía pública.
El hecho se registró en Sardinal de Cureña, distrito de Sarapiquí, Heredia. La paciente, una mujer de apellido Galeano y vecina de Tambor de Cureña, se encontraba en labor de parto cuando su familia alertó al sistema de emergencias 9-1-1.
Una patrulla de la Fuerza Pública se encontró con la familia en la zona y emitió una segunda alerta a la Cruz Roja. Fue entonces cuando Ever Alegría, junto a un oficial de Fuerza Pública, brindó la primera atención a la madre y a la recién nacida.
Ambas fueron trasladadas en condición estable a la clínica de Puerto Viejo de Sarapiquí, ubicada a 38 kilómetros de la comunidad de origen. Posteriormente, fueron remitidas al Hospital San Vicente de Paúl, donde se reportan en buen estado de salud.
Alegría, quien cuenta con kits de atención básica en su botiquín, ha sido testigo de múltiples nacimientos en condiciones diversas, reafirmando el compromiso de la Cruz Roja Costarricense con las comunidades más alejadas del país.