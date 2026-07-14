Cruz Roja y CCSS buscan soluciones a retención de camillas en hospitales

La Cruz Roja Costarricense y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) buscan alternativas para solucionar el problema de la retención de camillas en los hospitales.

Jorge Rovira, jefe de atención prehospitalaria y rescate de la entidad benemérita, señaló que actualmente están en reuniones con la Gerencia Médica de la CCSS para analizar esta situación.

"Esa unidad (ambulancia con camilla) queda deshabilitada y no estamos hablando de minutos, hablamos de horas e inclusive de días", comentó.

El funcionario explicó que el problema es ocasionado por la saturación de los servicios de emergencias en los hospitales: Al trasladar un paciente a ese centro médico, la camilla de la Cruz Roja queda retenida en el hospital y con ella la ambulancia queda detenida.

Según Rovira, el pasado domingo una de sus camillas quedó retenida 24 horas en el hospital de Guápiles y tres camillas de diferentes comités de Heredia estuvieron varias horas ocupadas en el hospital San Vicente de Paúl.

La Cruz Roja reconoció que la comunicación con la Caja es efectiva y las reuniones son vitales para buscar una solución al problema.