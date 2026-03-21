Cruz Roja reporta pérdidas de ₡2 mil millones por colapso hospitalario en 2025

La Cruz Roja Costarricense informó que perdió cerca de ₡2 mil millones debido a la saturación de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante el 2025.

La situación no solo afecta a la Caja y a los asegurados, sino también a la institución que brinda los servicios de traslado de emergencias hacia los centros médicos.

El colapso hospitalario genera un fuerte impacto económico en la Cruz Roja, ya que cada vez que los hospitales se saturan, tardan en devolver las camillas.

Esto obliga a las unidades y funcionarios de la institución a permanecer por varias horas esperando, lo que implica gastos adicionales y pérdidas de recursos que podrían comprometer la atención de otras emergencias.

Los hospitales enfrentan cifras alarmantes de pacientes en emergencias, principalmente por casos de violencia y accidentes de tránsito.

Ante este panorama, la Cruz Roja hace un llamado a la población para extremar precauciones y utilizar de manera responsable los servicios de salud.