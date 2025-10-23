Cruz Roja lleva invertidos más de ₡120 millones en atender llamadas falsas este año

En lo que va de 2025, la Cruz Roja Costarricense (CRC) lleva invertidos al menos ₡120 millones en atender llamadas falsas que ingresan a los sistemas de emergencia.



El informe, con corte al 30 de setiembre, registra 2.660 reportes falsos, que significan una inversión en recurso humano, logístico y operativo.



“Esta es una situación que no puede seguir ocurriendo. La institución enfrenta serias limitaciones financieras y no dispone de recursos para desperdiciarlos en falsas emergencias.



“Además, cada vez que se atiende una llamada falsa se corre el riesgo de retrasar o descuidar la atención de una emergencia real, poniendo en peligro vidas humanas”, alertó la institución.









Como ejemplo, la institución señaló que el sábado anterior se reportó la supuesta caída de una turista en un barranco dentro del Parque Nacional Volcán Turrialba.

“Tras desplegar cinco vehículos de emergencia, 16 cruzrojistas y más de 12 horas de trabajo, se comprobó que la emergencia era falsa, con un costo operativo aproximado de ₡1.100.000”, lamentó la entidad.

La Cruz Roja advirtió que, además de poner en riesgo vidas, este tipo de alertas falsas pueden tener consecuencias legales y económicas (multas) para quienes las realicen.