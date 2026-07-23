Cruz Roja enfrenta dos hechos de violencia y vandalismo en medio de la crisis de inseguridad

La institución reportó un incidente durante la atención de un doble homicidio en Alajuelita y un acto de vandalismo contra el comité de Orotina en menos de 72 horas.

En medio de la crisis de violencia que enfrenta el país, la Cruz Roja Costarricense denunció dos hechos que afectaron su labor durante los últimos días, mientras sus equipos atendían emergencias junto con la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según conoció Telenoticias, este martes, durante la atención de un doble homicidio en Alajuelita, tanto oficiales de la Fuerza Pública como paramédicos de la Cruz Roja se vieron expuestos a una situación de riesgo.

De acuerdo con la información recabada, vecinos de Tejarcillos, aparentemente, intentaron agredir a los oficiales que se encontraban en el sitio atendiendo la emergencia.

En medio de la situación, una patrulla de la Fuerza Pública colisionó contra una ambulancia de la Cruz Roja, mientras los oficiales realizaban maniobras para resguardar su seguridad.

La institución se encuentra a la espera de brindar detalles oficiales sobre lo ocurrido.

Este no fue el único incidente que afectó a la benemérita durante los últimos días.

La noche del pasado domingo, el Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Orotina fue víctima de un acto de vandalismo, cuyos responsables aún no han sido identificados.

La institución informó que desconoce quiénes perpetraron el ataque y cuáles fueron sus motivaciones. No obstante, confirmó que realizó las reparaciones correspondientes y presentó la denuncia ante las autoridades competentes para que el caso sea investigado.

Los hechos ocurren en un contexto de creciente violencia en el país, donde los cuerpos de primera respuesta continúan enfrentando riesgos adicionales mientras atienden emergencias y brindan asistencia a la población.







