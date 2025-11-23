Cruz Roja Costarricense aplica suero antiofídico por primera vez en la historia

La Cruz Roja Costarricense aplicó por primera vez suero antiofídico en una zona indígena del país.



Un hito que se celebra gracias a la coordinación que ha tenido la benemérita con el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (UCR).



La Cruz Roja ejecutó una compleja operación de rescate en una zona montañosa de Alto Telire, donde atendió simultáneamente un parto y una emergencia por mordedura de serpiente.



El paciente, un hombre de 60 años, sufrió la mordedura de una serpiente en un punto de acceso extremadamente complejo, y ante la imposibilidad de un traslado inmediato, los rescatistas decidieron administrar el suero en el lugar para contener los efectos del veneno.



Así como, de manera paralela, otro equipo de la Cruz Roja atendió a una mujer de 25 años que entró en labor de parto en plena montaña, donde la geografía dificulta cualquier movilización.



Los rescatistas permanecieron a su lado para brindar acompañamiento, seguimiento y las maniobras necesarias para garantizar una extracción segura de la madre y su bebé recién nacido.

