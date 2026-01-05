Cruz Roja Costarricense afirma que terminó el 2025 con déficit de más de ₡1.400 millones

La Cruz Roja Costarricense reportó que concluyó el 2025 con un déficit financiero superior a los ₡1.400 millones, situación que señala como el mayor desafío para sostener sus operaciones en 2026.



Dyanne Marenco González, presidenta de la organización, informó que el cierre del año pasado estuvo marcado por una amplia cobertura humanitaria.

“Cerramos el año 2025 con más de 500 mil personas atendidas. Nuestro servicio humanitario se da en todo el territorio nacional las 24 horas del día, gracias a los más de 6.970 cruzrojistas inscritas en nuestra organización, de los cuales la gran mayoría somos voluntarios y prestamos un servicio gratuito para ayudar a todas las personas del país”, dijo Marenco.

Marenco indicó, además, que la situación económica es el reto central de 2026, y emitió un llamado de apoyo ciudadano.

“La situación financiera es, definitivamente, el reto más grande que enfrentamos para este año 2026, por eso hacemos un llamado a todas las personas para que se sumen a ayudarnos y podamos sostener la operación en todo el territorio nacional. El 2025 nos representa un año de mucho dolor. Éramos 134 comités auxiliares y este 2026 arrancamos con 133.

"La situación financiera que atraviesa la Cruz Roja pudiera significar que tengamos que seguir contrayendo la estructura, y esto pudiera significar que tengamos que cerrar comités auxiliares. Esto no es lo que queremos ni lo que el país necesita, pero si no logramos que las municipalidades, que los diputados nos ayuden con un nuevo financiamiento, si no logramos que el Poder Ejecutivo nos transfiera los recursos que necesitamos, este número va a ir bajando”, manifestó Marenco.

Por su parte, Wálter Fallas Bonilla, gerente general de la Cruz Roja Costarricense, calificó el 2025 como un año complejo, tanto por el volumen de atenciones como por la naturaleza de los incidentes.

“El año 2025 fue un año complejo, no solamente porque atendimos mayor cantidad de personas, sino también porque los incidentes son cada vez más complejos y requieren de mayores recursos.

"Esto viene a acrecentar el déficit financiero de la institución, que cerró con aproximadamente ₡1.400 millones de colones, con 66 comités auxiliares a lo largo y ancho del país que cerraron con números rojos”, declaró Fallas.

El 40% del presupuesto de la institución son fondos públicos, mientras que el 60% restante son fondos que autogestiona la institución, cubriendo eventos o diferentes contrataciones que se realizan como capacitaciones y demás para poder financiar la entidad.



En 2025 se cerró la sede de Juan Viñas y años atrás la de San Mateo, y la situación podría repetirse en 2026 si no hay cambios. Este panorama enfrentan la mitad de las sedes de Cruz Roja.



Durante el año que recién terminó, la Cruz Roja Costarricense enfrentó una de las mayores crisis financieras de su historia, en un contexto donde la cantidad y complejidad de las emergencias continúa en aumento, mientras los recursos disponibles se mantienen prácticamente iguales.