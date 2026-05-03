Cruz Roja atiende emergencia en Coronado: vehículo cae a guindo de 12 metros

La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia la mañana de este domingo en San José, Coronado, específicamente en el sector de Cascajal de Monserrath, donde un vehículo se salió de la vía y cayó a un guindo de aproximadamente 12 metros de profundidad.

El reporte ingresó a las 10:33 a. m., momento en que se despacharon unidades al sitio.

De forma preliminar, las autoridades informaron que en el lugar se encuentran dos mujeres fuera del vehículo; sin embargo, debido a las condiciones del terreno, no han podido salir del precipicio por sus propios medios.

Para la atención del incidente se movilizaron dos unidades de soporte básico y una unidad de rescate, con apoyo de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.

La emergencia se mantiene en desarrollo.