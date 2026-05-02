Cruz Roja advierte por riesgo de cabezas de agua ante lluvias de este fin de semana

La Cruz Roja Costarricense hizo un llamado a la población para extremar precauciones durante este fin de semana largo, ante las condiciones lluviosas que se esperan en gran parte del país.

La advertencia se centra especialmente en quienes visiten ríos y zonas montañosas, debido al riesgo de posibles cabezas de agua provocadas por las precipitaciones.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), una zona de inestabilidad atmosférica se desplaza desde Panamá hacia Costa Rica, lo que generará un aumento en la humedad y condiciones lluviosas durante el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias se concentrarán principalmente en horas de la tarde en el Valle Central y el Pacífico, mientras que en el Caribe y la Zona Norte también se prevén precipitaciones.

Además, el IMN advirtió que podrían presentarse tormentas eléctricas en el Pacífico Sur y Pacífico Central, regiones donde ya se reporta saturación de suelos.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar ingresar a ríos durante condiciones lluviosas, debido al peligro que representan las crecidas repentinas.

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