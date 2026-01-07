Criterio de oportunidad acelerará posible extradición de Celso Gamboa a EE. UU.

El criterio de oportunidad aplicado a favor de Celso Gamboa podría acelerar el trámite de su eventual extradición a Estados Unidos, tras una resolución emitida por el Juzgado Penal de Hacienda.



El Poder Judicial confirmó que se dictó resolución en la causa 18-000075-0033-PE por el delito de tráfico de influencias contra el imputado de apellido Gamboa.

“La autoridad jurisdiccional admitió la solicitud del Ministerio Público para aplicar un criterio de oportunidad y ordenó la suspensión de la acción penal, una vez verificados los requisitos legales”, indicó la oficina de prensa del Poder Judicial.

Ahora, la causa permanecerá suspendida hasta que exista una resolución en firme sobre la extradición y hasta 15 días después de la firmeza de la sentencia en el extranjero. Si el fallo internacional no satisface los intereses del Ministerio Público, este podrá solicitar la reanudación del procedimiento; en caso contrario, “el juzgado deberá resolver de forma definitiva sobre la prescindencia de la persecución penal, conforme al inciso d) del artículo 22 del Código Procesal Penal y el artículo 22, inciso d), en relación con el artículo 22 del mismo cuerpo normativo”.



La resolución del Juzgado Penal de Hacienda incluye la aceptación de la solicitud para suspender la causa pendiente contra el exmagistrado por presuntas llamadas a diputados que votarían su destitución en Corte Plena, en 2018. Ese año, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero y Marco Vinicio Redondo, denunciaron que Gamboa habría gestionado contactos vinculados a la sesión legislativa, donde se votaría su posible destitución como magistrado de la Sala Tercera.

Finalmente, Gamboa fue destituido tras señalamientos de presunto interés en asuntos judiciales relacionados con el empresario Juan Carlos Bolaños, en el caso conocido como “Cemento chino”.



Pese a la evolución del trámite de extradición, Gamboa aún tiene programado enfrentar un juicio a partir del 13 de enero, junto al empresario Juan Carlos Bolaños y un familiar de este, de apellido Rojas, por los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias, perjurio y falso testimonio.

La causa está relacionada con un viaje a Panamá donde, según la acusación, Gamboa habría recibido beneficios. La Unidad Especializada de la Fiscalía General indicó que el boleto aéreo y el hospedaje del 9 al 10 de octubre de 2016 fueron pagados por el Grupo JCB, empresa importadora de cemento desde China.



En noviembre de 2025, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José realizó una audiencia oral con Gamboa y su defensa para conocer las apelaciones presentadas contra su eventual extradición a Estados Unidos. A la fecha, no se ha emitido un fallo derivado de esa diligencia.



En agosto de 2025, la Embajada de Estados Unidos presentó ante el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José la documentación formal de extradición, que incluye acusación y material probatorio. De acuerdo con el expediente 4:25-cr-00142-JCB-JDL del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Texas, un gran jurado atribuye a Gamboa un cargo por fabricación y distribución de cocaína, además de conspiración.

