Crisis en bancos de sangre: llamado urgente a donar antes de Semana Santa

Los bancos de sangre del país lanzaron un llamado urgente a la población para que acuda a donar, ya que conforme se acerca la Semana Santa disminuye la cantidad de personas que participan en estas campañas.

Estos compartimentos deberían estar abastecidos al máximo de bolsas de sangre, pero la realidad es distinta en el Banco de Sangre del Hospital México. Según sus registros, en estos días solo se presenta alrededor del 50% de los donantes habituales, una cifra que podría reducirse aún más en los próximos días.

Jaqueline Duque Ugarte, del Banco de Sangre del Hospital México, explicó que durante la Semana Santa aumenta la cantidad de personas que requieren transfusiones, lo que agrava la situación.

El Banco Nacional de Sangre, que atiende a 29 centros médicos en todo el país, confirmó que estará recibiendo donantes incluso el Miércoles Santo, con el objetivo de reforzar las reservas y garantizar la atención de emergencias.