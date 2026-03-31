Cría de manatí rescatada en Limón atraviesa "etapa estancada": vea aquí lo que significa

La doctora Isabel Hagnauer, veterinaria del Zoave, informó este martes sobre la condición actual de Böena, la cría de manatí que permanece bajo cuidado especializado tras su rescate a inicios de año.

“Hemos cumplido tres meses con Böena, la manatí rescatada en Limón. Ella se está alimentando con una fórmula especial y se están introduciendo pastos que es parte de su dieta natural; sin embargo, está en una etapa estancada, por decirlo así.

"No sube ni baja de peso como quisiéramos que esté aumentando, según las recomendaciones de los especialistas internacionales. Seguimos haciendo nuestros mayores esfuerzos para sacarla adelante”, señaló Hagnauer.

El personal del Zoave continúa trabajando en la recuperación del animal, mediante atención constante y seguimiento de su evolución.



Böena fue rescatada tras encallar en la playa de Tortuguero, la mañana del lunes 5 de enero, cuando fue localizada sin la presencia de su madre en las cercanías.



La situación movilizó a las autoridades, que iniciaron labores de resguardo y monitoreo, así como esfuerzos de búsqueda de la madre. Dichas acciones no dieron resultados positivos, ya que el ejemplar adulto no fue localizado.

