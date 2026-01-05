Cría de manatí encalla sola en playa de Limón

Una cría de manatí encalló, este lunes, en Tortuguero, provincia de Limón, en el Caribe costarricense.



Cuando las autoridades recibieron el reporte de la llegada del animal, estaba completamente solo. Todavía no se sabe por qué se separó de su mamá.



En este momento, se desconoce cuál es la condición de salud del pequeño manatí, ya que apenas se puso en marcha un operativo para rescatarlo.



Personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) acudió al lugar para garantizar la seguridad del animal y trasladarlo a un lugar apto para su rehabilitación.



Según expertos, no es raro el avistamiento o la cercanía de manatíes en las aguas del Caribe tico.



​

