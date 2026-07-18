Cría de manatí cumple seis meses en cuidados intensivos: ¿cuál es su estado actual?

Rescatada al borde de la muerte en Tortuguero, hoy la cría de manatí hembra, Böena, lucha por regresar al océano.



La pequeña manatí continúa dando pasos firmes en su proceso de recuperación en el Centro de Rescate Animal Zooave, ubicado en La Garita de Alajuela, donde especialistas mantienen la esperanza de devolverla a su hábitat natural.



Su historia comenzó el pasado 5 de enero, cuando las autoridades recibieron el reporte de que había encallado completamente sola en una playa de Tortuguero, en el Caribe Norte costarricense. Con apenas un mes de nacida y sin la presencia de su madre, su estado representaba un alto riesgo para su supervivencia.

De acuerdo con sus cuidadores, Böena presenta la mejor condición física desde su ingreso al centro. Su recuperación ha sido posible gracias al trabajo conjunto de especialistas nacionales e internacionales.



Si continúa evolucionando de forma favorable, los expertos estiman que podría regresar al mar antes de lo esperado, convirtiéndose en un hecho histórico y ejemplo de los esfuerzos de conservación y protección de esta especie en Costa Rica.

