Créditos gota a gota caen en el país, pero sus afectados aún se cuentan por miles

Entre 50 mil y 66 mil costarricenses mantienen créditos con prestamistas gota a gota.



Así lo estima la Oficina del Consumidor (OFC) como parte de la Encuesta Nacional de Endeudamiento, realizada en julio anterior.



El análisis señala que pese a que la cifra de personas que aceptaron haber tomado uno de estos créditos informales se redujo del 12% en 2023 a 3% en 2025, la cantidad de víctimas de estos préstamos extorsivos sigue siendo significativa.

“De acuerdo con el estudio, un 7% de la población (unas 256 mil personas) reportó haber recibido dinero en condiciones aceptables de alguna persona o prestamista en los últimos tres años, pero un 3% (cerca de 92 mil personas) dijo haber acudido a un crédito 'gota a gota' durante el mismo período”, dijo la OFC.









La encuesta muestra que el crédito gota a gota se concentra en hogares de ingresos insuficientes para atender los gastos básicos.

En el grupo de personas que declara que “el dinero no les alcanza”, 7% indican que ha tomado algún préstamo de ese tipo en los últimos tres años, similar situación que se presenta en el grupo de población que percibe ingresos de 500 mil colones o menos, mientras que los grupos en que los ingresos alcanzan hasta para ahorrar lo mencionan solo 1%.

“Aunque vemos una disminución significativa en la incidencia de los créditos informales, la modalidad del ‘gota a gota’ impacta en especial a sectores vulnerables. Esto refleja el persistente desafío de la exclusión financiera y la falta de opciones reguladas para atender necesidades urgentes de liquidez”, explicó Danilo Montero, director general de la OCF.

La encuesta también revela una tendencia al alza en las ofertas de crédito informales en redes sociales y plataformas digitales, especialmente dirigidas a personas de menor ingreso.

“Un 14% de los entrevistados afirmó haber recibido ofertas de préstamos por WhatsApp, Facebook o TikTok en el último año, cifra que se eleva a 18% entre quienes destinan más del 33% de su ingreso al pago de deudas”, añadió la Oficina.

Un dato que destaca en la encuesta en 2025, es que la proporción de personas que muestran mayor nivel de endeudamiento en el grupo de menor escolaridad (38%), no es muy diferente de las personas con mayor nivel de educación formal (36%).

La OFC insistió en que los resultados de la encuesta subrayan la urgencia de profundizar y segmentar la educación financiera por grupos de población, pues la problemática no es la misma si los ingresos son altos o bajos, o según los niveles de escolaridad.