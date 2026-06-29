Créditos fáciles, problemas difíciles: ¿quién protege al consumidor cuando no puede pagar?

Los créditos rápidos y de fácil acceso se han convertido en una alternativa para miles de personas que buscan resolver necesidades económicas inmediatas, pero a la vez un dolor de cabeza porque muchos no pueden cumplir con sus pagos.



Cuando el deudor enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones,surgen interrogantes sobre quién los protege (ver video adjunto).



Expertos insisten en que la educación financiera y una mayor supervisión del mercado crediticio son fundamentales para evitar que un crédito fácil termine convirtiéndose en un problema económico de largo plazo.