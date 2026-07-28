Crédito fiscal: la herramienta que permite recuperar parte del IVA pagado

Cada mes, miles de contribuyentes presentan su declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ante el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en determinadas circunstancias, una persona o empresa podría terminar pagando más impuesto del que realmente debía, generando un saldo a favor que incluso puede dar pie a solicitar una devolución.

Esta diferencia se conoce como crédito fiscal, un mecanismo que permite descontar del IVA por pagar el impuesto cancelado previamente en compras y servicios relacionados con la actividad económica del contribuyente.

En la práctica, cuando el IVA pagado a proveedores supera el impuesto que debe reportarse a Tributación, se genera un saldo que puede utilizarse para compensar futuras obligaciones o, en algunos casos, solicitar su devolución.

Uno de los escenarios más frecuentes ocurre con las retenciones aplicadas a los pagos realizados mediante tarjeta, ya que esos montos también se acumulan como saldo a favor del contribuyente.

No obstante, el crédito fiscal no aplica automáticamente a todos los gastos. Para poder utilizarlo, las compras deben estar directamente vinculadas con la actividad económica que desarrolla la persona o empresa y contar con el respectivo comprobante electrónico que respalde la operación.